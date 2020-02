Il siracusano Corrado Basile nuovo Questore di Enna

Dal 24 febbraio il siracusano Corrado Basile andrà a ricoprire il ruolo di Questore a Enna.

Basile è un dirigente vanta una lunga carriera che inizia alla Questura di Varese nel settembre del 1988, con il grado di Vice Commissario. Da dicembre 1990 a ottobre del 1993 dirige il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lentini. Quindi viene trasferito alla Questura di Siracusa dove assume nel tempo gli incarichi di dirigente degli uffici investigativi della Squadra Mobile e della Digos. Promosso alla qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato nel 2006, va a dirigere la Divisione di Polizia Anticrimine della Questura di Siracusa. Da agosto del 1992 ha assunto la funzione di Vice Questore Vicario alla Questura di Vibo Valentia. Da ottobre del 2015, per circa 9 mesi, ha svolto l'incarico Vice Questore Vicario alla Questura di Enna.

Da giugno 2016 e fino ad aprile 2018 è stato Vice Questore Vicario alla Questura di Messina. Promosso Dirigente Superiore della Polizia di Stato nel 2018, da giugno dello stesso anno è stato chiamato ad assumere la dirigenza dell'Ufficio Speciale di Pubblica Sicurezza presso la Regione Sicilia a Palermo.

Adesso per i suoi meriti, per l'esperienza acquisita, per i risultati conseguiti nella sua lunga carriera, è arrivata la nomina a Questore di Enna.