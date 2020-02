Sortino, 28enne fa perdere le proprie tracce: trovato in stato di smarrimento in una zona di campagna

E' iniziata appena dopo le 5 di questa mattina la ricerca di un 28enne di Sortino, di cui si erano perse le tracce. Nelle operazioni di ricerca impegnate del forze dell'Ordine, coordinate dalla Prefettura, e i vigili del fuoco di Siracusa, con il furgone dell’unità di comando locale (ucl) per il coordinamento delle operazioni, gli esperti cartografi (tas) e i cinofili, il personale del distaccamento di Palazzolo e quello del distaccamento volontario di Sortino.

Il ragazzo è stato trovato intorno alle 15 in una delle grotte delle campagne di Sortino, in leggero stato di smarrimento ma in discrete condizioni fisiche.

Sul posto anche personale del 118