Priolo Gargallo, il sindaco Gianni: "Il Simage è un sistema ormai superato"

"Il Simage è un sistema ormai superato; non basta conoscere in che momento e da quale luogo provengono le emissioni inquinanti, ma occorre intervenire, mettendo in atto azioni concrete, come le bonifiche".

Così il primo cittadino di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, interviene sull’approvazione, avvenuta nei giorni scorsi all’Ars, della Legge che prevede il monitoraggio ambientale dell’inquinamento atmosferico, attraverso il sistema Simage, gestito dall’Arpa, dove confluiranno i dati raccolti.

E poi, il sindaco si rivolge al deputato regionale Giorgio Pasqua e chiede di organizzare un incontro con il Ministro Costa per discutere seriamente delle bonifiche, che “oltre a disinquinare, creerebbero numerosi posti di lavoro”.