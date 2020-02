Solarino, irrompe in casa dell'ex moglie e la minaccia armato di coltello: l'intervento dei Carabinieri evita il peggio

Si sarebbe introdotto con la forza all'interno dell'abitazione dell'ex moglie e, armato di coltello a serramanico, avrebbe minacciato la donna per farsi consegnare alcuni oggetti di sua proprietà in casa. All'interno dell'abitazione è stata presa di mira anche un'altra donna, presente in quel momento.

A chiamare i Carabinieri è stata proprio l'ex moglie, chiedendo aiuto.

Sul posto, i militari sono riusciti ad evitare il peggio. Hanno convinto l’uomo a desistere, lo hanno disarmato ed arrestato per i reati di violenza privata, violazione di domicilio e minaccia aggravata con uso delle armi. L'uomo tradotto agli arresti domiciliari.