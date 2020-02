Siracusa, aggredisce la moglie: allontanato 45enne da casa

Prima la lite, poi l'aggressione fisica ai danni di lei. Questi i fatti ricostruiti dalla Polizia di Stato di Siracusa, intervenuta, ieri, in un’abitazione per una lite in famiglia. Coinvolti i due coniugi: un uomo di 45 anni ed una donna di 43. Dopo aver interessato l’Autorità Giudiziaria e utilizzato il cosiddetto “Protocollo EVA”, gli Agenti hanno provveduto a sottoporre il marito alla misura precautelare dell’allontanamento dalla casa familiare.