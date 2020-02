Avola, nascondeva in casa cocaina e un bilancino di precisione: arrestato 25enne per spaccio. Ai domiciliari

Polizia di Stato e unità cinofile impegnate in un'operazione antidroga, con l'aiuto del fiuto del cane “App”, nel territorio di Avola, in particolare in centro.

Durante alcune verifiche nelle case popolari Iacp del quartiere “Santa Lucia”, è stato arrestato Danilo Scala, avolese di 25 anni, nella flagranza del reato detenzione ai fini dello spaccio di droga.

L'uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 9,50 grammi di cocaina (nascosti all’interno dell’intelaiatura di una motocicletta modello enduro) un bilancino elettronico di precisione e 150 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività di spaccio. Il tutto è stato sequestrato

Scala Danilo è stato posto agli arresti domiciliari.