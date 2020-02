Augusta, fondi per lavori in 90 alloggi di Edilizia pubblica in contrada Scardina

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Siracusa ha ottenuto fondi per l’importo complessivo di 2.800.000,00 euro per i lavori di completamento di n. 90 alloggi di Edilizia Residenziale pubblica Industrializzata nel Comune di Augusta in contrada Scardina.

A darne notizia è l'ex deputato regionale, Vincenzo Vinciullo

"Il finanziamento, ha proseguito Vinciullo, arriva dalla riprogrammazione delle economie provenienti dai fondi ex Gescal ai sensi dell’art.3 della Legge Regionale 3 gennaio 2012, n.1."