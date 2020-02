Floridia, Salvatore Di Mauro è il nuovo responsabile del partito Cantiere popolare

Si riorganizza Cantiere Popolare, e riparte dai territori.

A Floridia, in provincia di Siracusa, sarà Salvatore Di Mauro il nuovo responsabile del partito. A lui il compito di dialogare con il gruppo politico "Floridia in Comune" al fine di comporre una lista competitiva per portare a palazzo di città una nutrita rappresentanza consiliare.

"É una importante responsabilità che assumo con piacere - dichiara Salvatore Di Mauro - Floridia é in una condizione non affatto felice e sarà compito della Politica individuare le giuste professionalità su cui scommettere. Auguriamo uno sforzo di sintesi che possa evitare inutili frammentazioni e che possa scegliere un candidato sindaco competente. Non possiamo permetterci ulteriori salti nel buio".