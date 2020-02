Siracusa, la storia di Eligia Ardita e della piccola Giulia domani sera su Amore Criminale. VIDEO

La storia di Eligia Ardita e della piccola Giulia che portava in grembo approda, domani sera, su Rai Tre al programma dal titolo Amore criminale, dalle 21 in poi. Veronica Pivetti ricostruirà la vita di Eligia, ricostruendo le sue ultime ore di vita e raccogliendo le testimonianze di chi conosceva e amava Eligia.

Sin dal primo momento il sospettato della morte dell'infermiera siracusana è sempre stato il marito Christian Leonardi, 42 anni, siracusano, condannato all'ergastolo in primo grado per omicidio e procurato aborto. Di recente, anche la Procura generale di Catania ha chiesto la conferma dell’ergastolo.

Adesso, i giudici della Corte d’Assise di Appello di Catania dovranno decidere se confermare la pena nei confronti dell’uomo che nella ricostruzione della Procura di Siracusa ha aggredito e ucciso la moglie al termine dell’ennesima lite scoppiata per futili motivi. La nuova sentenza potrebbe arrivare entro il 15 aprile, cioè prima della scadenza dei termini della custodia cautelare di Leonardi.

Per vedere il video dell'anteprima della puntata clicca QUI