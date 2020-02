Siracusa, intitolare una via a Norma Cossetto e a tutti i Martiri delle Foibe

E stata protocollata questa mattina la richiesta intitolazione di una via o piazza di Siracusa alla Medaglia d’oro al Merito Civile, Norma Cossetto e a tutti i Martiri delle Foibe.

Nello specifico di sostituire la denominazione di via Unione Sovietica, che non esiste più.

Ad inoltrare la richiesta Paolo Cavallaro, in qualità di portavoce del circolo territoriale di Siracusa “Aretusa” di Fratelli d'Italia.