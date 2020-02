Floridia, cocaina in casa e microspie per controllare l'ingresso: arrestato un siracusano

E' stata eseguita, dai Carabinieri, una mirata attività antidroga che ha portato all'arresto di Vincenzo Bramante, 33 anni, siracusano, già censurato, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

A seguito di perquisizione domiciliare in casa dell'uomo, sono state rinvenute e sequestrate 5 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 1,25 grammi, nascoste all'interno di un accendino a gas, modello clipper; un involucro contenente un pezzo unico di cocaina del peso di circa 25,00 grammi, nascosto all’interno di una lampadina, e 230 euro, cifra ritenuta frutta dell'attività di spaccio

Sequestrato, inoltre, uno scanner per la rilevazione di frequenze emesse da microspie e rilevata l’esistenza di una microtelecamera installata esternamente alla porta d’ingresso dell’appartamento, utilizzata per monitorare l’eventuale presenza di persone davanti all’uscio della abitazione.

L'uomo è stato tradotto al Cavadonna