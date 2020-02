Siracusa, sperimentazione anti-traffico in viale Santa Panagia

Al via lunedì 17 febbraio una fase di sperimentazione per snellire il traffico veicolare viale Santa Panagia, a Siracusa.

Un'ordinanza del settore Mobilità e trasporti prevede lo spegnimento del semaforo posto all'incrocio con via Bulgaria e la chiusura del corrispondente attraversamento dello spartitraffico. In prossimità di via Bulgaria è stato previsto un attraversamento pedonale.

Se questa misura non dovesse risultare sufficiente, potrebbe essere ordinata l'inversione del senso di marcia del controviale, così che gli automobilisti diretti verso la rotatoria posta all'incrocio con via Augusta e via Europa possano avere una strada alternativa, in caso di traffico eccessivo su viale Santa Panagia.

“Siamo molto attenti alle segnalazioni di disagio fatte dai cittadini. La viabilità – afferma l'assessore alla Mobilità e trasporti, Maura Fontana – è un fattore che incide sulla vita di tutti e noi siamo impegnati a cercare e trovare le soluzioni migliori, talvolta rese difficili dalle stesse caratteristiche urbanistiche della città”.