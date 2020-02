Siracusa, furto di 200 chilogrammi di arance: denunciati in tre

Sono stati sorpresi, in Via Spagna, all’interno di un’autovettura, con a bordo 200 chilogrammi di arance, poco prima asportati da un terreno agricolo nel siracusano.

Per furto sono stati denunciati tre uomini di 57, 22 e 35 anni.

La refurtiva è stata recuperata e donata ad un’associazione benefica.