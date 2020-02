Noto, incidente mortale: scontro frontale tra due auto, muore 81enne di Rosolini

Incidente mortale, questa mattina, in territorio di Noto, in contrada Coda di Lupo, vicino Rosolini. Poche e frammentate ancora le notizie. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, pare che ci sia stato uno scontro frontale tra due auto. Ad avere la peggio un uomo di 81 anni, originario di Rosolini. Quest'ultimo avrebbe perso la vita a causa di gravi traumi riportati.

Sul posto la Polizia municipale per i rilievi del caso. Indaga la Polizia di Stato