L'Ortigia sfida il Quinto, domani in vasca a Genova

In acqua, domani a Genova, l'Ortigia contro il Quinto, avversario temibile che, all'andata a Siracusa, si arrese solo alll'ultimo secondo, punito da un rigore segnato da Gallo. Per l'Ortigia una sfida non semplice che precede il big match della prossima giornata, in casa contro la Sport Management (mercoledì 19 alle ore 15), e l'attesissima semifinale di Euro Cup contro l'Oradea in programma in Romania sabato 22. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale del Quinto.

"Loro giocano molto bene, soprattutto in casa, dove è molto difficile riuscire a batterli, anche per le condizioni ambientali. - commenta il capitano dell'Ortigia, Massimo Giacoppo - La loro piscina, infatti, è una bolgia, con le tribune molto ripide, le coreografie e un tifo che si fa sentire. È bello giocare in piscine così, ma è anche complicato, perché il fattore campo lo fanno pesare parecchio. A livello più prettamente tecnico, il Quinto è una formazione che gira attorno a Giorgetti, il loro punto di forza, ma ha anche un ottimo portiere ed è completa in tutti i reparti. Ritengo che tutte le partite fuori casa siano generalmente difficili, ma questa forse lo è un po' di più”.