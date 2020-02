Siracusa, è morto l'ex consigliere comunale Nino Zito

Nino Zito, già consigliere comunale di Siracusa, è morto questa notte. Medico di professione, 70 anni, Aveva segnato la politica del civico consesso nelle fila del centrosinistra.

Di recente era rimasto coinvolto nell'inchiesta sui falsi invalidi.

Tanti messaggi di cordoglio sui social a cominciare dall'ex sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo: "Nino Zito, persona per bene e competente un amico un appassionato di politica con cui si amava scherzare, la sua grande ironia era contagiosa. Se ne va un altro pezzo importante della mia “formazione politica” quando fui eletto nel 2004 in consiglio comunale erano in tre i veterani le guide quelli da seguire da osservare, per uno come me che veniva eletto per la prima volta. Zito, Di Giovanni e Gulino, sono andati via tutti e tre troppo presto. Buon Viaggio Nino sono certo che ovunque andrai troverai i “compagni” ad accoglierti e continuerai a scherzare e a dibattere di politica".