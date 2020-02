Siracusa, "Milleproroghe": 7,5 milioni alla ex Provincia

In arrivo 5,15 milioni di euro alla ex Provincia regionale di Siracusa grazie all'approvazione dell'emendamento al Milleproroghe che permette alle ex Province Regionali siciliane di approvare il loro bilancio annuale 2020 (e non triennale).

Sono stati così ripartiti gli 80 milioni di euro di contributo statale come perequazione per il prelievo forzoso a cui sono soggetti gli enti siciliani.Risorse su cui gli enti potranno contare anche negli anni a venire.

Per quanto riguarda le altre ex Province, ad Agrigento vanno 7,14 milioni; 6,75 a Trapani, 5,55 a Ragusa, 4,9 a Caltanissetta e 4 ad Enna. In doppia cifra le città metropolitane di Palermo (17,7 milioni), Catania (16,26mln) e Messina (10,40mln).

"È un primo risultato concreto che arriva pochi giorni dopo gli incontri avuti con i responsabili degli enti al Ministero dell'Economia - spiega il parlamentare siracusano Paolo Ficara (M5s) - Adesso porteremo avanti gli altri correttivi necessari per le ex Province siciliane."