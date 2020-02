Siracusa, un successo la Democrazia partecipata ma anche qualche disagio: dalle 2 alle 3 ore di fila per votare. Oggi i risultati

Pienone ieri sera all'Urban center per la Democrazia partecipata, il progetto pensato per dare voce ai cittadini e renderli partecipi della vita amministrativa. Una folla forse inaspettata per un progetto ancora alla prima edizione, tanto da creare notevoli disagi. Per ricapitolare i passaggi precedenti, è bene ricordare che, in una prima fase, sono stati selezionati i 15 progetti su 67, dalla Commissione Comunale, sulla base della votazione online, di Democrazia Partecipata.

Poi, ieri, appuntamento con l’Assemblea Cittadina per la votazione definitiva. Previsti due momenti per la votazione: all'ingresso uno sportello per registrarsi, e poi la fila per votare.

Di fatto le code erano due, con tempi lunghissimi. Per ogni singolo momento l'attesa era almeno di un'ora, per un totale di due (ma in certi casi anche peggio).

"Tre ore, ma ce l'ho fatta. Sono stanchissimo" - questo uno dei tanti commenti sentiti appena fuori la struttura.

Per quest'anno i fondi messi a disposizione della Regione ammontano a 62 mila euro. Il regolamento sulla democrazia partecipata è stato introdotto lo scorso giugno, in sede di consiglio comunale e mira a diventare un appuntamento fisso in città.

C'è da dire che se la libertà è partecipazione, ieri sera Siracusa ha dato una lezione di dignità che facilmente potrà essere dimenticata (nonostante tutti i disagi del caso).

Questa mattina, a partire dalle 9, sempre all'Urban center si terrà lo spoglio delle schede votate ieri, e da qui verrà stilata una classifica fino ad esaurimento fondi.