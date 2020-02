Siracusa, Carmelo Pittò nuovo segretario della Femca Cisl

Carmelo Pittò, 60 anni, è il nuovo segretario generale della Femca Cisl Ragusa Siracusa. È stato eletto, questa mattina, alla presenza del segretario nazionale della Femca, Sebastiano Tripoli, del segretario generale regionale di categoria, Franco Parisi, che ha presieduto i lavori, del segretario regionale della Usr Cisl, Paolo Sanzaro, e della segretaria generale della Ust Ragusa Siracusa, Vera Carasi.

Al termine dei lavori del Consiglio generale sono stati eletti anche Luca D’Elia, quale segretario generale aggiunto, e Alessandra Bosco che completano, così, la segreteria territoriale.

Carmelo Pittò succede ad Emanuele D’Ignoti Parenti, dal 10 dicembre scorso componente della segreteria confederale della Ust territoriale.

"Ambiente e sicurezza – ha sottolineato Pittò - sono due temi importantissimi e verso i quali non dobbiamo abbassare la guardia. Dobbiamo continuare ad impegnarci per migliorare la vita degli addetti e delle popolazioni limitrofe agli insediamenti industriali. A questo – ha concluso il nuovo segretario generale della Femca Ragusa Siracusa – dobbiamo aggiungere una serie di investimenti mirati necessari per un rilancio della zona industriale; tanto è stato fatto dai primi insediamenti ad oggi, tanto c’è ancora da fare per migliorare e restare competitivi nei mercati.”

La segretaria generale della Ust, Vera Carasi ha evidenziato la rilevanza e il valore del capitale umano rappresentato dalle 8.000 persone, tra occupati diretti ed indiretti che lavorano nelle aziende, con conoscenze e competenze ingegneristiche di assoluto livello e una manodopera altamente specializzata.

Sulla necessità di un piano industriale regionale si sono soffermati Franco Parisi e Paolo Sanzaro: “Dobbiamo pungolare con grande forza la politica – ha sottolineato il leader della Femca siciliana – Serve un piano industriale che tenga conto della specificità e del peso economico che riveste, ancora, questo comparto"

“L’Isola – ha aggiunto il segretario della Usr Cisl siciliana – non può fare a meno dello spessore economico del comparto industriale. Il polo siracusano continua ad essere peso specifico per questa provincia e per tutta la regione

A chiudere i lavori Sebastiano Tripoli, siracusano componente della segreteria nazionale: “Ci stiamo muovendo su più ambiti e gli ultimi rinnovi di contratto, coibenti e settore tessile, dopo quelli fondamentali per questa parte di Sicilia come chimica ed energia".