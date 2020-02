Siracusa, nuova illuminazione a Belvedere, Cassibile, Fontane Bianche e Pizzuta

Sono stati completati, da ieri, i lavori agli impianti pubblici di piazza Eurialo, a Belvedere, di via Rododendri, a Cassibile, del parcheggio di via Taormina, a Fontane Bianche, e di via Fleming, alla Pizzuta, da ieri illuminate. In tutto sono stati montati 24 corpi illuminanti.

Per gli ultimi tre si tratta di impianti nuovi in quanto le strade erano da sempre al buio. Quello di piazza Eurialo, l'ultimo ad essere stato attivato ieri sera, era malandato e insufficiente ed è stato interamente sostituito. I lavori sono stati eseguiti dalla Ebf, la ditta che gestisce l'illuminazione in città. L'intervento era iniziato dieci giorni fa da via Fleming, poi via Taormina e via Rododendri.