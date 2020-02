Siracusa, violenza di genere: iniziative per il 14 febbraio e per l'8 marzo

Nel quadro della campagna di informazione e sensibilizzazione "Questo non è amore" promossa dalla Polizia di Stato, la Questura di Siracusa ha organizzato degli eventi per sensibilizzare sul fenomeno della violenza di genere e sulla necessaria tutela delle vittime.

Il 14 febbraio 2020, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 presso il centro commerciale Auchan sarà presente un equipe specializzata di operatori della Questura appartenenti a vari Uffici, il medico provinciale della Polizia di Stato e le rappresentanti delle associazioni e dei centri antiviolenza attivi nel territorio.

Nella stessa mattinata, le scuole della provincia aretusea che aderiranno all’iniziativa trasmetteranno un cortometraggio, realizzato dalla Questura di Siracusa, cui seguirà un dibattito.

In tutta la provincia e soprattutto nelle città sedi di Commissariati di Polizia si terranno analoghe iniziative.

Ad Avola, al centro commerciale Il Giardino, dalle 9 alle 13 un'equipe di poliziotti insieme all’associazione Doride – telefono rosa terrà un momento informativo.

A Noto, presso l’Istituto Veneziano, si terrà un momento di riflessione sulle tematiche della violenza alle donne così come a Lentini presso l’Istituto Polivalente e ad Augusta presso l’aula magna dell’Istituto Superiore A. Ruiz.

Altre iniziative saranno realizzateanche in prossimità della ricorrenza dell’8 marzo, "Giornata Internazionale dei Diritti della Donna”.