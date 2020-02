Lentini, sottrazione consensuale di minorenni: denunciato 23enne

E' stato accusato di per sottrazione consensuale di minorenni, reato per il quale, lo scorso 27 gennaio, era stata emessa una nota di rintraccio da parte della Stazione dei Carabinieri di Albenga. Per tale motivo, i militari hanno denunciato un giovane di 23 anni. Quest'ultimo è stato anche trovato in possesso di una modica quantità di marijuana ed è stato segnalata all'Autorità competente