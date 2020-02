Augusta, controlli su strada: al setaccio 163 veicoli e 189 persone, sanzioni per oltre 5mila euro

Controlli straordinari su strada, nella giornata di ieri, da parte dei Carabinieri di Augusta, nelle arterie stradali sia cittadine sia extraurbane.

Complessivamente sono stati passati al setaccio 163 veicoli e 189 persone.

Tante le sanzioni elevate, in particolare: 3 per mancata copertura assicurativa, 1 caso per mancata revisione, 2 per mancato uso del casco protettivo, 3 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 2 per mancato uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida, 1 caso la circolazione con mancanza momentanea dei documenti di guida e/o di circolazione.

Il bilancio delle operazioni è importante: denunciato un uomo per guida senza patente, segnalata una persona per possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, e sequestrati 3.5 di marijuana.

In tutto sono stati decurtati oltre 45 punti, ritirati 3 documenti di circolazione/patenti ed elevate sanzioni per violazioni al codice della strada per una somma totale di 5167 euro. Sono state inoltre effettuate 9 perquisizioni personali e 3 veicolari.