Siracusa, inquinamento ambientale: si allarga il fronte dei "no" al sistema Simage

"La legge che istituisce il sistemaSimage per il monitoraggio della qualità dell’aria nei poli industriali siciliani nasce con le migliori intenzioni ma rischia di ottenere risultati opposti se non disastrosi per il fragile sistema socio-economico dell’Isola”.

Così la penza Giovanni Cafeo, Segretario della III Commissione Ars Attività Produttive, commentando la legge esitata ieri sul controllo delle emissioni inquinanti.

“La transizione energetica e la riconversione industriale, così come l’inquinamento ambientale - spiega Cafeo - sono temi molto seri, per i quali non è possibile legiferare con leggerezza, evitando qualsiasi confronto con gli esponenti del settore e puntando esclusivamente alla visibilità mediatica, se non invece alla colpevolizzazione “tout court” dell’intero comparto industriale. L’inquinamento - aggiunge - si combatte con interventi strutturali e legati ad una visione d’insieme e in questa fase storica che vede la Sicilia ultima in tutte le graduatorie, da quelle economiche a quelle legate alla qualità della vita e alla fuga dei giovani, non è possibile - conclude - immaginare uno sviluppo reale eliminando interi comparti produttivi”.