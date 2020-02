Comitato Scuole Sicure di Siracusa: "Vetrate ed infissi non a norma negli edifici"

Vetrate ed infissi di alcuni edifici scolastici non sicuri. A dirlo è il Comitato Scuole Sicure di Siracusa.

"Ben poche sono le finestre omologate, - si legge in una nota - anzi in alcune e molto frequentate strutture, di non ultima generazione, per tagliar la testa al toro, si è pensato addirittura di non sostituire i vetri rotti, o di attutirne la luminosità con coperture di carta. Ci appelliamo, per avviare le procedure di “conformità delle finestre” - conclude il Comitato - al buon senso dei dirigenti scolastici e di chi negli enti pubblici ha il dovere di non lasciare nulla al caso"