Siracusa, avrebbe commesso 14 furti tra appartamenti e negozi in Ortigia: arrestato 36enne. VIDEO

Sarebbe l'autore di una serie di furti in abitazioni ed esercizi commerciali. Per tale motivo, a seguito di indagini, i Carabinieri hanno arrestato Rosario Parentignoti, siracusano di 36 anni disoccupato e già noto per alcuni suoi precedenti di polizia.

Le indagini sono partite nel dicembre del 2019, quando furono presentate in caserma una serie di denunce per furto, in particolare in Ortigia, per un totale di 14 episodi.

Da alcuni appartamenti, infatti, sarebbero stati asportati elettrodomestici, monili e denaro contante. L’uomo è stato condotto al carcere “Cavadonna”.