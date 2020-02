Siracusa, tentato suicidio: una 17enne in prognosi riservata trasportata a Catania

Gesto estremo messo in atto ieri sera da una 17enne siracusana, che si è lanciata da quinto piano dell'appartamento in cui vive in via Algeri.

Sul posto sono stati chiamati ad intervenire la Polizia e l 118. La ragazza è stata condotta in prima battuta al Pronto soccorso dell'Ospedale Umberto I° dove i medici hanno disposto il suo trasferimento al reparto di rianimazione del Cannizzaro di Catania. Qui è stata ricoverata in prognosi riservata per le lesioni riportate.