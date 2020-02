Siracusa, vertenza Cambria: audizione in V commissione Ars per i sindacati

Audizione in V Commissione Ars delle sigle sindacali del terziario Filcams Cgil- Fisascat Cisl e Uiltucs sulla vertenza Cambria/Cds Holding.

I tre segretari di categoria riferiscono che la commissione tecnica dell’assessorato al Lavoro della Regione Sicilia pare abbia rilevato profili anomali sulla natura delle operazioni messe in campo da Cds Holding.

"Abbiamo richiesto un nuovo incontro al Prefetto di Siracusa e lo abbiamo fatto con esplicita richiesta di essere ascoltati senza controparti. Vogliamo rappresentare tutta la nostra indignazione per questa operazione e i profili di anomalia giuridica che la contornano. Sarebbe un precedente gravissimo che se fosse istituzionalizzato rischierebbe di mettere definitivamente in ginocchio un settore già sconvolto dal riposizionamento visto in questi mesi e che investirebbe inevitabilmente altri settori merceologici e produttivi.” Questo il commento dei tre segretari, Alessandro Vasquez, Teresa Pintacorona ed Anna Floridia.