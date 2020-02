Siracusa, prosegue il diserbo delle strade provinciali

Proseguono le operazioni di diserbo lungo le strade provinciali da parte di Siracusa Risorse.

Le ultime, in ordine di tempo, interessate dalla pulizia sono le provinciali n. 36 (Solarino-Diddino), la n. 26 (Rosolini-Pachino) e la SR 4 (Pantanelli-Case Bianche-Petronia).

Messa in sicurezza, inoltre, la provinciale n. 14, all’altezza dell’Agriturismo Limoneto. La sede stradale è stata liberata da un metro cubo di brecciolino per permettere il transito delle vetture in sicurezza.