Francofonte, 58enne scomparso: l'appello dei familiari a "Chi l'ha visto?" VIDEO

E' trascorso più di un mese e di Salvatore Miceli, 58 anni, di Francofonte non si hanno più notizie. Dal 7 gennaio è scomparso nel nulla. Sul suo caso, ieri sera, la trasmissione di Rai 3, "Chi l'ha visto", condotta da Federica Sciarelli, ha mandato in onda un servizio con interviste ai suoi familiari più stretti. Miceli, divorziato da alcuni anni, ha 3 figli. E’ un bracciante agricolo che, nel luglio 2019 ha perso il lavoro. Dal 7 gennaio scorso, quando i vicini di casa lo hanno visto per l'ultima volta, sono state avviate le ricerche da parte dei Carabinieri. L'uomo ha lasciato a casa il cellulare e i documenti. Anche il Comune, dal proprio sito istituzionale, il 16 gennaio scorso, aveva lanciato un appello a quanti potessero averlo incrociato a fornire informazioni utili al suo ritrovamento.

Per vedere il video clicca QUI, porta avanti fino a un'ora e 51 minuti