Siracusa, pulizia alla Fiera del mercoledì: area presidiata dalla Polizia municipale

Prosegue l'operazione pulizia e decoro nel Piazzale Sgarlata, a Siracusa, che ogni mercoledì ospita il mercato settimanale.

Per la quarta settimana i vigili della Polizia ambientale e della sezione Annonaria hanno presidiato l'area mercatale, ognuno per la sua parte, per ristabilire ordine e legalità.

Sul fronte della pulizia si è provveduto alla distribuzione dei sacchetti, spiegando agli ambulanti l'obbligo di non lasciare i rispettivi rifiuti abbandonati in piazza e di provvedere al loro conferimento, differenziandoli. Sul posto sono state installate 4 isole ecologiche,nelle due aree, quella alimentare e quella riservata all'abbigliamento.

Sul posto per monitorare le operazioni e il rispetto delle regole, anche gli assessori all'Igiene urbana, Andrea Buccheri e alle Attività produttive, Cosimo Burti, coadiuvati dai comandanti della Polizia ambientale, Trionfante e dell'Annoraria, Bruno.

Le regole, ormai, dovrebbero esser chiare a tutti: dopo due sanzioni, per gli ambulanti "disobbedienti" scatterà prima la sospensione della licenza e in caso di reiterazione della violazione, anche la revoca del posto assegnato.