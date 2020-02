Siracusa balla contro la violenza sulle donne, torna il flash mob mondiale One Billion Rising

Rompi le catene e balla contro la violenza sulle donne. Anche quest'anno a Siracusa torna il flash mob mondiale One Billion Rising, nato nel 2012 e promosso nel giorno di San Valentino, a livello mondiale, dalla scrittrice, drammaturga ed attivista statunitense per i diritti delle donne, Eve Ensler, contro la violenza di genere.

Ad organizzare l’evento a Siracusa, venerdì 14 e domenica 16 febbraio, il C.A.S. (Comitato Attivisti Siracusani) e il Centro antiviolenza Ipazia in collaborazione con l’Accademia Silva Arte Danza & Musical. Appuntamento con il flash-mob di One Billion Rising a Siracusa: venerdì 14, ore 12:00 al Centro antiviolenza Ipazia in viale Teracati, 156 e domenica 16 febbraio, al Tempio di Apollo alle ore 10:00.