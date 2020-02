Siracusa, palo a rischio crollo in contrada Isola

Zero servizi in contrada Isola, a Siracusa. A denunciarlo è l'ex consigliere della circoscrizione Neapolis, Giulio Romano.

Quest'ultimo segnala come percorrendo la SP 58 e proseguendo verso Traversa case Abela ci si imbatte in un palo dell’illuminazione pubblica prossimo alla caduta.

Da qui l'invito rivolto all’amministrazione comunale ad intervenire in tempi rapidissimi .