Siracusa, sequestrata marijuana e cocaina: arrestato un uomo

Si è conclusa ieri, un'operazione antidroga dei Carabinieri, con il supporto del Nucleo Cinofili di Nicolosi (CT), che ha portato all'arresto di Andrea Aliano, 38 anni, disoccupato.

Grazie al fiuto del cane Zero, i militari hanno bloccato l’uomo ed hanno operato una perquisizione personale e all'interno di un anfratto a lui riconducibile, 13 grammi di marijuana, suddivisi in 18 dosi, e 9 grammi di cocaina, divisi in 42 dosi, tutte già pronte per il commercio e subito sequestrate. All’uomo sono stati sequestrati anche 200 euro, perchè ritenuti frutti di attività di spaccio.

L'uomo è stato tradotto al Cavadonna