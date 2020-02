Siracusa, il Prefetto in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri

E' stata in visita, questa mattina, il Prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, al Comando Provinciale dei Carabinieri.

Durante la visita, il Comandante Provinciale ha presentato un briefing in cui ha illustrato gli assetti ordinativi, la situazione del personale, i profili logistico-infrastrutturali del Comando aretuseo e delineato gli andamenti dell’attività operativa dei reparti dipendenti.

L’incontro è stato occasione per rimarcare il proficuo rapporto di collaborazione tra l’Arma e la Prefettura di Siracusa, sottolineato dalla visita della massima autorità rappresentante del Governo in provincia alla caserma di Viale Tica.