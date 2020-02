Siracusa, via ai lavori di manutenzione di via Luigi Doumontier

Cominceranno lunedì prossimo i lavori di manutenzione di via Luigi Doumontier, una strada a pochi passi da via Bartolomeo Cannizzo dove in queste settimane si sta realizzando lo spartitraffico. L'opera, per la quale sono stati investiti 28 mila euro, consisterà nella eliminazione del tappetino esistente, la preparazione del sottofondo e la posa del nuovo manto.

Per consentire l'intervento, il settore Mobilità e trasporti ha emesso un'ordinanza con la quale viene vietata la sosta, con rimozione coatta dei mezzi, lungo tutta la strada fino alla sera del 24 febbraio.

"Un'altra opera che si sblocca – dice il sindaco, Francesco Italia – a dimostrazione dell'attenzione della nostra Amministrazione verso le periferie."