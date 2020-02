Siracusa, incidente mortale a Santa Teresa Longarini: perde la vita centauro di 40 anni, coinvolta un'auto e un Fiorino

Ancora un'altra vittima sulle strade siracusane. Questa mattina, intorno alle 10, incidente mortale, nei pressi di Santa Teresa Longarini.

La vittima è un centauro di circa 40 anni, a bordo di una moto di grossa cilindrata.

Sul posto il 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

La Polizia Municipale sta effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione pare che sia coinvolta anche un'auto e un fiorino. La moto e una delle due auto procedevano verso Cassibile, mentre il fiorino verso Siracusa.

Pare che l'impatto sia avvenuto tra moto e auto che stavano marciando nella stessa direzione quando, per dinamiche ancora da ricostruire, un urto ha sbalzato il centauro. Quest'ultimo, nell'impatto, ha sdradicato la segnaletica verticale per poi impattare sul fiorino.

La strada è stata chiusa al traffico