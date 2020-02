Siracusa, partiranno a breve i lavori al Tensostatico di Belvedere

Cominceranno a breve i lavori di ripristino dell'impianto sportivo tensostatico di Belvedere, reso inutilizzabile lo scorso autunno dal maltempo, e fruibile dalla prossima estate.

Per gli interventi, l'amministrazione comunale ha aggiudicato l'opera per un importo di 88 mila 692 euro.

“È importante – evidenzia il sindaco, Francesco Italia – riuscire a consegnare al più presto una struttura di estrema importanza per il quartiere, che serve all'istituto comprensivo e alle società che praticano sport al coperto. Con il bilancio del 2019 approvato in anticipo rispetto a prima, riusciamo a gestire meglio la spesa ma di questo risultato devo ringraziare anche l'ex consigliere comunale Vincenzo Pantano e il delegato di quartiere, Salvatore Ortisi, per le loro puntuali e costruttive sollecitazioni”.