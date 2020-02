Cardiologie aperte, la campagna di sensibilizzazione negli ospedali di Lentini, Avola e Augusta

Promossa dall'Asp, anche per quest'anno la campagna di prevenzione “Cardiologie aperte”, nei reparti di Cardiologia e UTIC degli ospedali di Lentini, Avola e Augusta, portata avanti dalla Fondazione per il Tuo cuore – HCF Onlus e dall’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (ANMCO). Obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare la popolazione sulla importanza della prevenzione dei rischi cardiovascolari e promuoverne la conoscenza e la cultura di un sano stile di vita.

Per tutta la settimana sino al 15 febbraio, dalle ore 10 alle ore 13, l’ambulatorio del reparto di Cardiologia dell’ospedale di Lentini diretto da Vincenzo Crisci è aperto alla cittadinanza per attività di consulenza e visite cardiologiche.

Il reparto di Cardiologia dell’ospedale di Avola diretto da Paolo Costa, come lo scorso anno, punta sulla prevenzione cardiovascolare giovanile con l’iniziativa dal titolo “Sport & Cuore, iniziamo sin da piccoli” con visite ed esecuzione di elettrocardiogramma a bambini e adolescenti dai 3 ai 17 anni organizzate nelle giornate di sabato 15 febbraio dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 14.30 alle ore 16,30 e domenica 16 febbraio dalle ore 9 alle ore 13.

Nel reparto di Cardiologia e Utic dell’ospedale Muscatello di Augusta diretto da Giovanni Licciardello, venerdi 14 e domenica 16 febbraio dalle ore 10 alle ore 13 saranno effettuate visite, consulenze e attività di screening per la valutazione del rischio cardio aritmologico.

I controlli, gratuiti, saranno eseguiti in ordine di arrivo e fino a capienza massima negli orari indicati.