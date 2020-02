Melilli, seminario formativo e informativo sul bullismo

Melilli- “#Bullismo e disabilità: mettiamoCi un punto!” Sarà questo l’argomento, ma anche la finalità, del seminario formativo e informativo organizzato per domenica prossima, 16 febbraio, a Melilli dall’associazione culturale “Artisticamente”, guidata dalla psicologa Veronica Castro, in sinergia con la docente Matilde Magnano, l’associazione “Di. Uni Diversamente Uniti” e il patrocinio del Comune di Melilli.

Secondo il programma, interverranno, dopo i saluti istituzionali del sindaco Carta e del presidente del Consiglio comunale, Rosario Cutrona, Veronica Castro, promotrice dell’iniziativa, Dino Garofalo, presidente dell’associazione Di.Uni”; Carlo Gilistro, pediatra ed esperto in neuroscienze; il maggiore Stefano Santuccio, comandante della Compagnia Carabinieri di Augusta; Loredana Scifo, avvocato e membro del Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siracusa; Maria Tuccitto Rivoli, presidente Inner Wheel Siracusa e Cinzia Giddio, scrittrice. Modera i lavori, la giornalista Mascia Quadarella.