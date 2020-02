Nel Messinese, incendio in casa: morte 2 anziane

Due donne ultranovantenni sono morte a causa di un incendio scoppiato nella loro abitazione. E' avvenuto stamane a Nizza di Sicilia, in provincia di Messina. Una terza donna di 83 anni è riuscita a mettersi in salvo ed è rimasta ferita. Le cause dell'incendio non sono ancora state accertate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio e stanno facendo gli accertamenti.