Ritrovata a Messina la 12enne scomparsa da Augusta: si era allontanata in treno

Sospiro di sollievo per i familiari e gli amici della 12enne scomparsa nel primo pomeriggio di oggi da Augusta, dopo essere uscita da scuola.

La ragazzina è stata ritrovata, intorno alle 21, in centro a Messina, dove era arrivata con il treno. Era da sola quando è stata notata da alcuni passanti che si sono offerti di aiutarla. Da qui la telefonata ai Carabinieri e l'allarme è rientrato. I militari dell'Arma, dopo aver ricevuto la segnalazione dalla famiglia, avevano diramato un avviso di scomparsa su tutto il territorio nazionale.

Un volta ricevuta la notizia del ritrovamento, i genitori della ragazzina si sono messi in viaggio per andare a riprenderla.