Augusta, scomparsa una ragazzina di 12 anni: non si hanno sue notizie dall'uscita di scuola

Momenti di grande apprensione in queste ore ad Augusta per la scomparsa di una ragazzina di 12 anni. I suoi familiari non hanno sue notizie da quando è uscita da scuola in zona Borgata. Non vedendola rientrare si sono allarmati e hanno allertato i Carabinieri. I militari dell'Arma hanno diramato un avviso su tutto il territorio nazionale e hanno avviato le ricerche.Giada Zuccarello, questo il suo nome, indossa una felpa con il cappuccio, tuta scura e scarpe sportive e ha con sé uno zaino azzurro.

Dalla famiglia lanciato un appello sui social a chiunque la vedesse ad informare immediatamente i Carabiniere.