Priolo Gargallo, sospeso il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti Raee

E' stato interrotto da Igm, nella giornata di oggi, il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti Raee a Priolo Gargallo, e anche la possibilità di conferimento nell'isola ecologica di via Salso 102.

Il motivo è da ricercare nell'assenza momentanea di un centro specializzato nella raccolta di questa tipologia di rifiuti. La piattaforma in cui conferiva il Comune è satura, infatti, e l'ente è prossimo a firmare una convenzione con un nuovo impianto. Il servizio di raccolta e conferimento dei Raee riprenderà non appena il Comune guidato dal sindaco Pippo Gianni formalizzerà il nuovo accordo.