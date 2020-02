Siracusa, seconda fase del reddito di cittadinanza: il Meet Up prepara schemi operativi

Schemi operativi per entrare nella fase due del Reddito di cittadinanza.

A metterli a punto, e consegnarli al Comune, il gruppo di lavoro del Meet Up Siracusa. "Il contributo di idee maturate dal confronto settimanale con i cittadini, ha permesso di individuare alcuni progetti perfettamente rientranti negli ambiti di azione elencati nel decreto" - si legge in una nota a firma del MeetUp.

Si va da progetti per la gestione di un servizio di doposcuola pubblico alla sorveglianza di parchi, aree verdi e piste ciclabili; dalla sensibilizzazione per la raccolta differenziata (nei quartieri, nelle scuole) alla pulizia di aree non coperte dal verde pubblico; dal supporto ai vigili urbani all'entrata ed uscita dalle scuole all'ampliamento dell'orario delle biblioteche. E poi ancora progetti per supporto domiciliare a disabili e anziani; tinteggiatura dei locali scolastici; campus estivi comunali gratuiti per i bambini; sport inclusivo nelle aree pubbliche.