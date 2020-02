Noto, il Comune al lavoro per avviare i Progetti Utili alla Collettività (Puc)

Si è tenuto, questa mattina, l'incontro tra il sindaco Corrado Bonfanti e i responsabili di Settore per discutere dei Puc, ovvero dei Progetti Utili alla Collettività che il Comune potrà lanciare coinvolgendo i beneficiari del Reddito di Cittadinanza (Rdc).

Progetti che potranno riguardare i seguenti ambiti: culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e per la tutela dei beni comuni. Saranno coinvolti, così come previsto dai Patti per il lavoro e per l’inclusione, i beneficiari del Rdc, i quali saranno impegnati per almeno 8 ore alla settimana in attività ritenute utili alla collettività.

I progetti saranno strutturati in coerenza con le competenze professionali del beneficiario, con quelle acquisite anche in altri contesti ed in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti al Centro per l'impiego oppure ai Servizi sociali del Comune. Inoltre saranno individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità locale e dovranno intendersi come complementari, a supporto e integrazione rispetto alle attività ordinariamente svolte dai Comuni e dagli Enti pubblici coinvolti.