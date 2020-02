Marina di Melilli, camion urta i cavi in acciaio dell’alta tensione in prossimità dei binari ferroviari

Ha urtato i cavi di acciaio di segnalazione dei sovrastanti cavi dell’alta tensione un camion, dopo le 13 di oggi, durante il passaggio in prossimità dei binari ferroviari, in zona Marina di Melilli.

Sul posto i vigili del fuoco hanno provveduto a fare assistenza per le operazioni di rimozione del mezzo pesante e dei cavi e dei pali dalla sede ferroviaria fino al ripristino della circolazione stradale e ferroviaria da parte del personale tecnico delle ferrovie

Il conducente è stato soccorso dai sanitari. Sul posto anche Polizia e Carabinieri