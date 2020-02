Siracusa, Progetto EcoScuola: scade il 29 febbraio la presentazione delle idee progettuali di sostenibilità

Scade il 29 febbraio il termine per la presentazione della domanda per aderire al progetto “EcoScuola”, l’iniziativa del MoVimento 5 Stelle, rivolta a tutte le scuole d’Italia, che promuove progetti di sostenibilità ambientale dentro e fuori le aule.

Meetup Siracusa, con i suoi portavoce, invita tutti i dirigenti scolastici di Siracusa e dei comuni della provincia a non lasciarsi scappare un’opportunità di sviluppo e promozione degli istituti da essi diretti per un’educazione più consapevole e “green” dei piccoli cittadini del domani.