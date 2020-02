Collegamento ferroviario porto di Augusta, incontro al ministero: presente anche il sindaco

Riunione a Roma, al ministero delle Infrastrutture, per discutere del collegamento ferroviario nel porto di Augusta e in generale alla tratta Catania-Siracusa, al quale hanno partecipato il viceministro Giancarlo Cancelleri, il parlamentare siracusano Paolo Ficara (M5S), il sindaco di Augusta Cettina di Pietro, i rappresentanti dell’autorità portuale, di Rfi e del provveditorato opere pubbliche.

Focus sui lavori necessari per collegare il porto megarese alla rete ferroviaria.

“C’è da recuperare un gap di parecchi anni: nonostante l’esistenza di un progetto, non sono mai stati avviati i necessari lavori. Quella progettazione va adesso rivista e adattata alla sopravvenute esigenze ed anche agli stessi cambiamenti avvenuti nell’area del porto di Augusta”, spiegano al termine Paolo Ficara e Cettina Di Pietro (M5s). “E’ una priorità anche per il Ministero. I tempi devono essere contingentanti, per rispettare le scadenze imposte dall’Europa. Per velocizzare le procedure di progettazione, verrà stipulato a breve un apposito protocollo di intesa tra il Ministero delle Infrastrutture, l'Autorità Portuale ed Rfi. Da Roma verrà seguita la procedura con particolare attenzione ed impegno. Settimana prossima, primi sopralluoghi congiunti sul posto. Prova che nessuno vuol perdere tempo”.