Floridia, provoca un incidente e scappa: rintracciato pirata della strada

E' stato rintracciato e denunciato, ieri, dai Carabinieri, U.A., originario della Romania, 22 anni, bracciante agricolo,

Il giovane è stato ritenuto responsabile di aver provocato, lo scorso 2 febbraio, a causa dell’eccessiva velocità, un incidente stradale nel quale sono rimaste coinvolte altre due autovetture.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, l'uomo, subito dopo la collisione, si sarebbe dato alla fuga omettendo di prestare soccorso ai coinvolti e rendendosi irreperibile.

Dalle indagini, i militari sono riusciti a risalire al modello e alla targa dell’auto che aveva provocato l’incidente, rintracciata poi presso un carrozziere della zona, al quale il pirata della strada si era già rivolto per farla riparare.

Le evidenti ammaccature ed i segni dell’avvenuto sinistro, come le tracce di vernice degli altri mezzi coinvolti, non hanno lasciato dubbi sulla responsabilità del conducente, che è stato in breve rintracciato dai Carabinieri e deferito all’Autorità Giudiziaria per omissione di soccorso.